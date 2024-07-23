ТАСС: юристу Герману Мойжесу предъявлено обвинение в госизмене

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/german_moy85

Следователи предъявили обвинение по статье о госизмене юристу Герману Мойжесу, который оказывал помощь гражданам РФ в получении вида на жительство (ВНЖ) в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас юриста перевезли из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных мероприятий. Как уточнили в правоохранительных органах, по решению суда он будет находиться в СИЗО "Лефортово".

Кроме того, выяснилось, что у Мойжеса имеется гражданство Германии.

В середине июня этого года Долгопрудненский суд Подмосковья приговорил к 1 году 6 месяцам заключения бывших гендиректора и главврача частной клиники, нелегально выдававших справки мигрантам. При этом каждого также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, наказание понес еще один фигурант дела – предприниматель. Он проведет в тюрьме 1 год и выплатит аналогичный штраф.

Сотрудники УФСБ задержали руководство и сотрудников этой частной медицинской клиники в июле 2023 года. Фиктивные документы от них получили более 150 граждан Украины, незаконно прибывших на территорию РФ. В ведомстве сообщали, что мигранты не имели предписанных им диагнозов, в связи с чем им не требовалось лечение. После получения ненастоящих справок они вставали на миграционный учет в Московском регионе.

