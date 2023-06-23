14:55Политика
Всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области Украины
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Военный комиссариат Черниговской области обязал мужчин региона явиться в военкомат в течение 10 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
"Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе", – говорится в сообщении.
Как следует из документа, граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.
Ранее аналогичный приказ выписал военкомат Оболонского района Киева.
Кроме того, всеобщую мобилизацию, по данным СМИ, объявили в Ивано-Франковской области. Там также запретили госпитализацию мужчин призывного возраста.
Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области Украины
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