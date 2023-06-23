Всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области Украины

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Военный комиссариат Черниговской области обязал мужчин региона явиться в военкомат в течение 10 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе", – говорится в сообщении.

Как следует из документа, граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.

Ранее аналогичный приказ выписал военкомат Оболонского района Киева.

Кроме того, всеобщую мобилизацию, по данным СМИ, объявили в Ивано-Франковской области. Там также запретили госпитализацию мужчин призывного возраста.

Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области Украины