В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию – СМИ

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В Ивано-Франковской области на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает издание "Западный курьер".

В публикации отмечается, что начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус подписал соответствующий приказ 13 июня. В нем говорится о мобилизации транспортных и человеческих ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в течение 10 дней с даты опубликования документа.

Добавляется, что учреждения, предприятия и организации всех форм собственности независимо от подчинения и граждане, которые являются поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и иных военных формирований, должны доставить и передать средства транспорта и технику по определенным адресам.

"За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не появляющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность", – цитирует документ издание.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел режим военного положения на всей территории страны. На следующий день он объявил о начале всеобщей мобилизации.

13 июня этого года Владимир Путин заявил, что в России нет в данный момент необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Он также добавил, что планов по отправке солдат, проходящих срочную службу по призыву, в зону проведения спецоперации нет.