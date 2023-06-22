Украинские СМИ сообщили о начале всеобщей мобилизации в Киеве

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Военнообязанных в Киеве обязали явиться в военкоматы в десятидневный срок, объявив всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Издание ссылается на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, который был опубликован на странице столичного военного комиссариата.

Уточняется, что требования явиться в военкомат в десятидневный срок касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ касается в том числе лиц, не прописанных в Оболонском районе Киева, а только проживающих в нем. Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание, напоминается в приказе.

При этом неизвестно, выпущены ли аналогичные приказы военкомами других районов украинской столицы, однако журналисты полагают, что такие меры принимается по всему Киеву.

Ранее в Ивано-Франковской области Украины запретили госпитализацию мужчин призывного возраста. Кроме того, медучреждения обязали ежедневно до 11:00 оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.

До этого в СМИ сообщалось, что в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. Указ об этом предположительно подписали 13 июня.

Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области Украины