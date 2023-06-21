В Ивано-Франковской области Украины запретили госпитализацию мужчин призывного возраста

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В Ивано-Франковской области на западе Украины временно запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами. Об этом сообщают местные издания, ссылаясь на приказ областного военкома.

Помимо этого, согласно тексту документа, медучреждения обязаны ежедневно до 11:00 оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. Соответствующий приказ был подписан 13 июня главой Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Романом Плитусом.

В документе говорится о мобилизации транспортных и человеческих ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в течение 10 дней с даты опубликования документа.

Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области Украины