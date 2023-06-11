В Одессе сотрудники военкомата задержали украинских музыкантов группы Junket

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Сотрудники военкомата задержали музыкантов украинской джаз-группы Junket, которые приехали на концерт в Одессу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Уточняется, что музыканты приехали давать благотворительный концерт в один из клубов Одессы 9 июня. По словам участников группы, их отправят служить в рядах ВСУ.

Ранее СМИ сообщали о том, что на подконтрольной киевским властям части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо из очереди за гуманитарной помощью.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине происходит скрытая гражданская война, причиной которой стала массовая мобилизация в стране.

Мобилизация усилена на Украине – СМИ