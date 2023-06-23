12:02Политика
Кандидат от "Справедливой России – За правду" подал документы на выборы мэра Москвы
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Голосование за выдвижение Гусева в качестве кандидата от партии прошло на днях. Выступая на соответствующем заседании политик заявил о необходимости улучшения системы общественной безопасности в городе, в том числе посредством установления камер в каждом дворе.
Помимо Гусева документы в МГИК уже подали Сергей Собянин ("Единая Россия"), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР).
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Как объяснили в Мосгоризбиркоме, предпочтение трехдневному формату голосования было решено отдать, поскольку тот хорошо себя зарекомендовал во время пандемии коронавируса.
Политические партии начали подготовку к выборам мэра Москвы
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