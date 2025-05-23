Посол Келин обвинил Лондон в сокрытии информации о состоянии здоровья Скрипалей

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Британские власти до сих пор скрывают от российской стороны данные о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Британцы говорят, что Скрипали имеют возможность обратиться в посольство, но воспользоваться этой возможностью не хотят. Мы со своей стороны не знаем, где они, нуждаются ли в помощи нашего государства, живы ли они вообще", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Еще в 2022 году посольство России в Лондоне требовало от МИД Великобритании предоставить данные о состоянии здоровья и местонахождении Скрипалей, указав на то, что уже 4,5 года нет никакой информации о судьбе россиян.

Скрипалей отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объективы камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Власти Великобритании заявляли, что они сотрудники ГРУ.