Guardian: Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении

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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушании в Британии по делу об отравлении в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает газета Guardian.

По информации издания, они боятся, что им не смогут обеспечить безопасность. Кроме того, Скрипали считают, что предоставленных сведений хватит для проведения разбирательства без их участия. При этом члены семьи британки Дон Стерджесс, предположительно ставшей жертвой отравления, просят внести семью в список свидетелей.

Как сказано в сообщении, правительство Великобритании также попросило усилить меры безопасности на слушании, включая задержку трансляции на 15 минут на случай раскрытия данных, которые могут навредить нацбезопасности.

Пока, по данным газеты, решение по поводу присутствия Скрипалей на слушаниях еще не принято. Само разбирательство начнется в октябре.

Еще в 2022 году посольство России в Лондоне требовало от МИД Великобритании предоставить данные о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей, указав на то, что уже 4,5 года нет никакой информации о судьбе россиян.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они сотрудники ГРУ.

