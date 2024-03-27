В МИД РФ заявили, что Британия впервые с 2018 года ответила России на запрос по Скрипалям

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Великобритания впервые с 2018 года предоставила российской стороне ответ на запрос по делу Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что министерство иностранных дел Британии заявило, что Юлия Скрипаль отклонила консульскую помощь России. При этом, по словам Захаровой, ведомство отказалось делать в дальнейшем заявления по поводу расследования инцидента в Солсбери, так как специалисты еще проводят необходимые процедуры по делу.

Также официальный представитель МИД РФ указала на то, что британское министерство не сообщило ни слова о судьбе Сергея Скрипаля, однако российская сторона хотела бы получить ответ, жив он или нет.

Еще в 2022 году посольство России в Лондоне требовало от МИД Великобритании предоставить данные о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей, указав на то, что уже 4,5 года нет никакой информации о судьбе россиян.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они сотрудники ГРУ.

