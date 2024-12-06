Лавров: Британия все еще не предоставила России информацию о судьбе Скрипалей

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Британские власти по-прежнему не предоставили российской стороне информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, которые были отравлены в Солсбери в 2018 году. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он – наш гражданин так же, как и его дочь", – указал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что у Москвы есть все права для получения информации, согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания.

Еще в 2022 году посольство России в Лондоне требовало от МИД Великобритании предоставить данные о состоянии здоровья и местонахождении Скрипалей, указав на то, что уже 4,5 года нет никакой информации о судьбе россиян.

Скрипалей отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Власти Великобритании заявляли, что они сотрудники ГРУ.