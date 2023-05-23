08:33Политика
Экс-губернатор Красноярского края Усс может перейти в Совфед – СМИ
Фото: kremlin.ru
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может перейти в Совет Федерации до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
"При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации", – подчеркнул собеседник агентства.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может перейти на работу в Совет Федерации.
20 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.
До этого Усс сообщил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. При этом Усс сможет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.
Путин назначил замминистра финансов Котюкова врио губернатора Красноярского края
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