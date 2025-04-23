МИД КНР: Пекин выступает против безосновательных обвинений и манипуляций

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Пекин выступает решительно против безосновательных обвинений и политических манипуляций, приводит РИА Новости слова официального представителя МИД КНР Го Цзякуна. Таким образом дипломат прокомментировал вызов китайского посла в МИД Украины.

Посол Китая в Киеве Ма Шэнкунь был вызван в украинское министерство из-за якобы участия китайских военных в боевых действиях в рамках конфликта на Украине. В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что китайскому дипломату предоставили некие доказательства, а также была выражена серьезная обеспокоенность.

При этом в КНР неоднократно опровергали информацию о том, что китайские военные якобы участвуют в конфликте на Украине на стороне России. В Пекине также назвали фейком данные о поставках оружия какой-либо из сторон конфликта.

Более того, власти Китая требуют от своих граждан избегать вовлеченности в украинский кризис в какой-либо форме, включая участие в военных операциях любой из сторон.

