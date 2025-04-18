18 апреля, 11:18Политика
Китай опроверг распространяемую Украиной информацию о поставках вооружений России
Фото: 123RF/larichev89
Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта на Украине, сообщает МИД страны.
"КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций", – цитирует ТАСС официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказывал, что у Киева есть доказательства того, что Пекин поставляет Москве порох и артиллерию. Президент Украины подчеркивал, что представители КНР якобы также могут заниматься производством оружия на территории России.
Ранее в китайском МИД уже опровергали информацию о том, что Пекин отправляет своих военнослужащих для участия в украинском конфликте. В сообщении ведомства уточнялось, что правительство страны всегда требовало от граждан держаться подальше от вооруженного конфликта.
Кроме того, в российском МИД подтвердили выводы китайских коллег, также опровергнув информацию об участии граждан КНР в боевых действиях на Украине. По версии Москвы, Пекин занимает взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию кризиса.