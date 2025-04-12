МИД РФ: граждане Китая не воюют на Украине

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Информация о том, что граждане Китая участвуют в боевых действиях на Украине, является полной неправдой. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее в МИД КНР опровергли сообщения о том, что Пекин якобы отправлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте. В китайском ведомстве также потребовали от своих граждан избегать вовлеченности в украинский кризис в какой-либо форме.

В свою очередь, в Кремле опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы втягивает Китай в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Китай является стратегическим партнером и другом России.