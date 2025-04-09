Кремль не прокомментировал утверждения Киева о якобы взятии в плен граждан Китая

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявления украинского руководства о якобы взятии в плен нескольких граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не отправлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте. По его словам, правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта.

Также Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин требует от своих граждан избегать от вовлеченности в украинский кризис в какой-либо форме, включая воздержание от участия в военных операциях любой из сторон.