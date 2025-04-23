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00:57

Политика

Китайского посла вызвали в МИД Украины

Фото: depositphotos/billperry

Посол Китая в Киеве Ма Шэнкунь был вызвал в МИД Украины из-за якобы участия китайских военных в боевых действиях в рамках конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское ведомство.

Там добавили, что китайскому послу предоставили некие доказательства, а также выражена серьезная обеспокоенность.

В Пекине неоднократно опровергали информацию о том, что китайские военные якобы участвуют в конфликте на Украине на стороне России. В Китае также назвали фейком информацию о поставках оружия какой-либо из сторон конфликта.

Более того, власти Китая требуют от своих граждан избегать вовлеченности в украинский кризис в какой-либо форме, включая воздержание от участия в военных операциях любой из сторон.

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