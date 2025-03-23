ТАСС: российский посол в США Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

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Посол РФ в США Александр Дарчиев может отправиться в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

В феврале 2025 года Штаты выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Дарчиева. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главной задачей посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дарчиев планирует отправиться в США в ближайшее время .