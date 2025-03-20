Российский посол Дарчиев планирует направиться в США в скором времени

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Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, который до последнего времени возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России, в ближайшее время планирует отправиться в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Были контакты на уровне – с российской стороны – главы направления, который курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас, как раз в эти дни, собирается в США направиться, так как был назначен туда послом РФ", – сказала она.

В феврале 2025-го Штаты выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Дарчиева. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что главной задачей посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.