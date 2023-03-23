Экс-советник Пентагона призвал США убедить Украину продать России новые регионы

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Соединенные Штаты должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, сообщил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола.

В статье, опубликованной в издании The Atlantic, он написал, что в обмен Москва должна выплатить крупную сумму, включая репарации.

"Многие войны были с честью улажены таким образом", – подчеркнул он.

По его мнению, если урегулировать конфликт мирным путем не получится, Москва в одностороннем порядке прекратит огонь, пригрозив применить ядерное оружие при продолжении боевых действий. Как считает Лойола, при таком сценарии Россия еще сильнее сблизится с Китаем, что будет означать окончательное падение гегемонии США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине может прекратиться, когда страны Запада перестанут поставлять оружие Киеву. По его словам, на данный момент Москва не наблюдает готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Киева и Запада.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу, однако к этому должны быть готовы Запад и Киев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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