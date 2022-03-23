В МО РФ сообщили, что на Украине 23 марта было открыто 22 гуманитарных коридора

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Россия 23 марта открыла 8 гуманитарных коридоров на Украине. Еще 14 дополнительных маршрутов были предложены Киевом. Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", – сообщил он.

Мизинцев отметил, что украинская сторона сообщила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях. При этом ни один из предложенных Россией маршрутов официальный Киев в очередной раз не согласовал.

По словам генерал-полковника, власти Украины не допускают любых попыток эвакуации в Россию, хотя российская сторона для сохранения жизней мирного населения согласилась на все предложения Киева.

"Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах", – подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что из опасных районов Украины и Донбасса за минувшие сутки, несмотря на препятствия, оказываемые киевскими властями, в Россию были эвакуированы 17 929 человек. Из них 3 708 – это дети.

"А всего с начала специальной военной операции – уже 384 111 человек, из которых 80 770 – дети", – уточнил генерал.

Мизинцева сообщил, что в общей сложности госграницу РФ пересекли 2 895 единицы личного автомобильного транспорта. Общее количество машин при этом составило 43 287.

Накануне из опасных районов Украины удалось эвакуировать более 19 400 человек, из которых 3 448 – дети. Мизинцев добавил, что Россия доставила на Украину 4 345 тонн гуманитарных грузов и провела 539 гуманитарных акций.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.