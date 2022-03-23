Володин заявил о деградации правовой системы США

Фото: depositphoto/etienjones
Тот факт, что американские политики делают противоречащие друг другу заявления, свидетельствует о деградации правовой системы США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Правовая система США продолжает деградировать. От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления", – отметил парламентарий.
Он напомнил, что недавно в Белом доме заверили, что не просили американские компании уходить из России, но в тот же день конгресс США предложил запретить американским властям сотрудничать с компаниями, которые продолжают работать на российском рынке.
Ранее Володин заявил, что президенту США Джо Байдену должны объявить импичмент. По его словам, основанием для этого является тот факт, что поставляемое Вашингтоном Киеву оружие попадает в руки неонацистов из батальона "Азов".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: