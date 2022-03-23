Володин заявил о деградации правовой системы США

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Тот факт, что американские политики делают противоречащие друг другу заявления, свидетельствует о деградации правовой системы США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Правовая система США продолжает деградировать. От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что недавно в Белом доме заверили, что не просили американские компании уходить из России, но в тот же день конгресс США предложил запретить американским властям сотрудничать с компаниями, которые продолжают работать на российском рынке.

Ранее Володин заявил, что президенту США Джо Байдену должны объявить импичмент. По его словам, основанием для этого является тот факт, что поставляемое Вашингтоном Киеву оружие попадает в руки неонацистов из батальона "Азов".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

