Polska Agencja Prasowa: Встреча Трампа и Дуды длилась десять минут

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Встреча американского лидера Дональда Трампа и польского президента Анджея Дуды длилась десять минут, следует из материала издания Polska Agencja Prasowa.

При этом начало мероприятия в Вашингтоне задержалось на час.

"Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой", – прокомментировал Дуда.

Он рассказал, что в ходе разговора с главой Штатов он поднял вопросы безопасности Польши и ее интересов.

После встречи с Трампом Дуда заявил, что не опасается сокращения военного присутствия США.

Между тем в Европарламенте заявили, что американский лидер дал Евросоюзу три недели на подписание капитуляции Украины. Там отметили, что если Европа не справится за этот срок, то Трамп начнет вывод американских войск из европейских государств.