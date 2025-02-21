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Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в интервью порталу Wirtualna Polska рассказал о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным.

При этом он считает необходимым вовлечь в этот процесс Украину, несмотря на "неблагодарное и неприличное" ее поведение в адрес Польши. Навроцкий указал, что украинская сторона относится к его стране "не по-партнерски".

Кроме того, кандидат в президенты Польши предположил, что Евросоюз не является участником переговоров с Россией, так как находится в "слабом" состоянии.

Польские СМИ тоже призывают властей прекратить конфронтацию с Россией и наладить отношения с Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению местного Myśl Pоlska, правительство республики, отказываясь от взаимодействия с Россией, изолирует страну.

Свою позицию местные журналисты связывают с последними действиями президента США Дональда Трампа, который демонстрирует, что Запада и "единой Европы" не существует. Вместе с тем СМИ также призвали быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене.

