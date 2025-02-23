Bloomberg: Украина отвергает требование США о компенсации в 500 млрд долларов

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Украина выступает против требований США о создании фонда в размере 500 млрд долларов, который станет частью соглашения, дающего Вашингтону долю в минеральных богатствах страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров, данный фонд предназначался бы для компенсации США за помощь, оказанную Киеву. Однако, на Украине считают, что реальная сумма помощи Вашингтона составила около 90 миллиардов, что более чем в 5 раз меньше запрашиваемой суммы.

Ранее Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.