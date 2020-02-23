Трамп захотел примирения России и Украины

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о примирении России и Украины.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", – приводит слова американского лидера ТАСС.

По его словам, Москва и Киев достигли большого прогресса в двусторонних отношениях за последнее время. В пример тому Трамп привел обмен пленными в конце прошлого года.

Ранее в Киеве прокомментировали слова Путина об улучшении отношений двух стран. Там заявляли, что что российско-украинские отношения не могут определяться "геополитическими принципами" руководителей стран.