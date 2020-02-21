Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений РФ и Украины

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Владимир Путин надеется договориться с Владимиром Зеленским об улучшении отношений России и Украины, сообщает ТАСС.

"Надежда умирает последней, такая вероятность есть", – подчеркнул президент. Он напомнил, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене удерживаемых лиц и о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Путин также обратил внимание на изменение позиции украинского лидера. Он напомнил, что после саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря, Зеленский начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. "Это вызывает вопросы", – подытожил глава государства.

Ранее об опасности саботажа минских соглашений рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что для многих украинцев этот договор является единственной надеждой на мир.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил России идею о совместном патрулировании в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прежде необходимо выяснить позицию непризнанных республик по этому вопросу.

Кроме того, Песков рассказал, что точная дата следующего саммита в "нормандском формате" пока еще не определена.