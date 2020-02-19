Постпред России при ООН предостерег от попыток саботажа минских соглашений

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Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что среди украинских чиновников есть те, кто намерен препятствовать реализации минских соглашений, сообщает ТАСС.

Он отметил, что такие функционеры противоречат "политической воле" к урегулированию, которую провозгласил президент Украины Владимир Зеленский.

"Также не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу основ урегулирования другими форматами, например "нормандским", который, напомним, создавался как раз для поддержки реализации минских соглашений", – сказал Небензя.

Он отметил, что заключенные соглашения являются единственной надеждой украинцев на мир. Небензя считает, что только после их реализации Киев сможет вернуть доверие жителей Донбасса.

Об этом постпред России при ООН сказал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому вопросу. Встреча проходит по инициативе России в связи с пятой годовщиной с момента появления минских соглашений.

Ранее в Донбассе произошло боестолкновение, в результате которого погиб один представитель вооруженных сил Украины и еще четверо были ранены. В Кремле выразили надежду в ближайшее время выяснить как можно больше деталей по данному инциденту.

В связи с событиями в Донбассе Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.