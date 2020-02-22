В Киеве прокомментировали слова Путина об улучшении отношений двух стран

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В офисе Владимира Зеленского заявили, что российско-украинские отношения не могут определяться "геополитическими принципами" руководителей стран, сообщает Washington Examiner.
"Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы", – цитирует издание заявление офиса.
Ранее Владимир Путин заявил, что надеется договориться с украинским коллегой об улучшении отношений России и Украины.
Президент РФ напомнил, что странамудалось договориться об обмене удерживаемых лиц и о соглашении по транзиту российского газа через Украину.