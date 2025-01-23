В МИД заявили, что Россия квалифицирует действия Байдена как преступления

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Россия воспринимает действия Джо Байдена по многим направлениям в период его президентства в США не как ошибки, а как преступления, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Команда нового американского лидера Дональда Трампа должна понимать, что эти действия совершались Байденом не в личном, а в национальном качестве, подчеркнула дипломат.

"Мне кажется, уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине – это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки исправлять", – передает ТАСС ее слова.

Захарова также отметила, что в последнее время в Европе и на Западе звучат заявления миролюбивого характера. Однако некоторые политики, по ее мнению, пытаются перекрыть их агрессивной риторикой. Она привела в пример французского лидера Эммануэля Макрона, который предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Ранее Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение 100 дней. СМИ писали, что президент США намерен лично контролировать ход переговорного процесса.

Американский лидер накануне призвал Россию к завершению СВО. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины. Кремль не увидел ничего нового в санкционных угрозах Трампа, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

