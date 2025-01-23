Рогов назвал "подхрюкиванием" заявление Зеленского о новых регионах РФ

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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов Владимир Рогов назвал "подхрюкиванием" слова украинского президента Владимира Зеленского, который сообщил о непризнании Украиной новых регионов РФ.

"Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно Зеленскому никто слова не давал и его позицию никто слушать не будет", – цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее лидер Украины во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем послал Россию на три буквы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что украинский лидер подразумевал под этим ФРГ.

Однако депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет негативно отреагировал на оскорбление Зеленского и сказал, что тот своим поведением показал миру степень своей деградации, хамства и необразованности.