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Новый план украинского президента Владимира Зеленского – это одурманивание народа страны. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Немногим ранее Зеленский анонсировал новый "план стойкости" для Украины. В общей сложности там 10 пунктов, которые включают меры в области безопасности, энергетики и вооружений. Также одним из пунктов станет "культурный суверенитет", предполагающий "производство украинского контента".

Как отметил Шеремет, планы Зеленского "никому не интересны" и никто к ним серьезно не относится.

"Он (Зеленский. – Прим. ред.) пытается и дальше одурманивать наивный украинский народ своими фантазиями, выдавая за какие-то планы, чтобы население Украины не растерзало его за гибель их родных и близких", – добавил депутат.

Никакие планы украинского лидера не помешают России достичь целей, обозначенных в рамках проведения СВО, подчеркнул Шеремет.

Накануне зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил, что в 2025 году Запад может сместить Зеленского с поста президента. Он посчитал, что на украинского лидера попытаются возложить вину за все ошибки и неудачи, за воровство и другое.