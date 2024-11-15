Зеленский сообщил о подготовке "плана стойкости" Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вскоре представит новый "план стойкости" для страны. Об этом он сообщил в видеообращении в телеграм-канале.

По словам Зеленского, в план включены меры в области безопасности, энергетики и вооружений.

"В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", – рассказал президент Украины.

Он уточнил, что план подразумевает производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами. А одним из его пунктов станет "культурный суверенитет", предполагающий "производство украинского контента". Кроме того, речь в плане будет идти о создании для каждого украинца безопасного пространства.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что США рассматривают проведение выборов президента и парламента на Украине в 2025 году в условиях продолжающейся СВО. По ее данным, Вашингтон планирует вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп.

В СВР уточнили, что руководство внешнеполитического ведомства Штатов начинает превентивную проработку вопросов, которые связаны с формированием условий для создания на Украине избирательной кампании.