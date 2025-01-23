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Власти Украины не видят смысла снижать возраст мобилизации, так как это только увеличит число людей, участвующих в боях без необходимого оснащения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"Зачем мобилизовывать еще более молодых людей. Чтобы было еще больше людей без оружия?" – заявил он.

Зеленский добавил, что на данный момент Украина больше нуждается в поставках ракет и прочего оружия, чем в солдатах.

В декабре прошлого года в Белом доме пообещали Киеву обеспечить пополнение экипировкой в случае мобилизации 18-летних. Тем не менее Зеленский отказался снижать возраст мобилизации, заявив, что стране необходимо сконцентрироваться на оснащении уже сформированных бригад.

Однако спустя месяц Служба внешней разведки России сообщила, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти не смогут набрать достаточное количество "смертников", даже если начнут мобилизовать 18-летних, поскольку многие украинцы этого возраста уже уехали из страны.