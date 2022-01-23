В Киеве раскрыли роль Украины в сертификации "Северного потока – 2"

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Фото: depositphotos/maristos
Украина будет участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2" в качестве наблюдателя, поэтому не сможет заблокировать этот процесс, заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
"Открою тайну – мы не принимаем участия. <...> Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может – два", – приводит его слова РИА Новости.
Кучеренко считает, что вместо того, чтобы заниматься увеличением добычи газа и заполнением подземных хранилищ Украины, руководство "Нафтогаза" пытается нивелировать свои провалы.
"Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват", – добавил украинский парламентарий.
В ноябре прошлого года глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина примет участие в сертификации оператора трубопровода. Топ-менеджер также заявил, что компания намерена представить регулятору свою юридическую позицию относительно того, почему в нынешних условиях Nord Stream 2 AG не может быть сертифицирован.
Ранее депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации газопровода, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы.
До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время она отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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