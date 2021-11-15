"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
"Нафтогаз Украины" примет участие в сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2". Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA", – написал он.
Топ-менеджер добавил, что в ближайшее время компания представит регулятору свою юридическую позицию относительно того, почему в нынешних условиях Nord Stream 2 AG не может быть сертифицирован.
"Она (позиция. – Прим. ред.) строится на том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному законодательству", – сказал Витренко в своем видеообращении.
По его словам, запуск трубопровода обеспечит российскому "Газпрому" доминирующее положение на рынках европейских стран, в частности Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии. Он подчеркнул, что европейское законодательство в области энергетики требует, чтобы "Северный поток – 2" был полностью независим от российской нефтегазовой компании, а доступ к нему третьи стороны могли получать не только на последних километрах, но на всем его протяжении.
Ранее Витренко заявил, что запуск "Северного потока – 2" увеличивает для Украины риск войны с Россией. По его словам, введение в эксплуатацию газопровода может сделать Украину более уязвимой, так как у России больше не будет сдерживающего фактора.
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