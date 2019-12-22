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Москва 24

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Политика

14:56

Совфед оценил слова посла США о реакции ЕС на санкции

политика экономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совете Федерации прокомментировали слова посла Соединенных Штатов о реакции Евросоюза на введение санкций против "Северного потока –2". Об этом информирует RT со ссылкой на слова члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова.

По его словам, Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, комментируя поддержку дипломатами некоторых стран ЕС санкций в отношении "Северного потока –2".

Цеков заявил, что информация о положительных отзывах со всех сторон не соответствует действительности, поскольку дипломаты ряда государств негативно высказываются об ограничительных мерах со стороны Штатов.

Также сенатор указал на то, что Германия придерживается противоположной словам посла США в Берлине позиции.

Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против газопроводов "Северный поток –2" и "Турецкий поток". Через некоторое время Ричард Гренелл высказался о поддержке европейскими странами такого решения.

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