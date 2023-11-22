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22 ноября, 04:16

Политика

Кабмин Израиля одобрил договоренности с ХАМАС по освобождению заложников и перемирию – СМИ

Фото: 123RF/mishella

Израильский кабинет министров одобрил договоренности с палестинской группировкой ХАМАС по освобождению заложников и временному перемирию. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно договоренностям, ХАМАС освободит десятки израильских заложников в обмен на четырехдневное прекращение боевых действий в секторе Газа и освобождение нескольких десятков палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны собираются в скором времени принять "тяжелое, но правильное" решение по сделке об освобождении части заложников в секторе Газа.

До этого израильский премьер сообщил, что в деле освобождения заложников из сектора Газа удается "добиваться прогресса". По его словам, скоро по этому поводу могут быть хорошие новости.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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