Совет Федерации одобрил закон о трудоустройстве участников СВО во ФСИН

Граждане, которые получили травму в зоне специальной военной операции (СВО) и стали негодны к военной службе, смогут работать в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании.

Согласно новым нормам, также на службу во ФСИН могут поступить сотрудники учреждения, которые приостанавливали в нем работу в связи с полученными увечьями в ходе СВО.

Закон распространяется на тех, кто заключил контракт на участие в спецоперации в добровольческих формированиях, а также о ветеранах боевых действий. Конкретный перечень должностей, которые смогут занимать эти категории, определит само ведомство.

Кроме того, существует ряд других нововведений:



снижены требования к образованию для младшего офицерского состава и прапорщиков – теперь допускается неполное среднее образование по профессии;

упрощено присвоение звания "лейтенант" любому сотруднику с высшим профильным образованием;

отменен предельный возраст для поступления на службу, который ранее был установлен на отметке 40 лет;

введено понятие службы "в особых условиях" – зона СВО, военный конфликт, ЧП или стихийное бедствие. Отказ от такой службы без уважительной причины станет основанием для увольнения;

для тех, кто служил в военизированных организациях на должностях, по которым предусмотрено присвоение спецзваний и нанимается для решения задач "в особых условиях", и с поступающими на службу впервые, упрощен прием: контракт заключается сразу на год без вступительных испытаний.

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закон вступит в силу через 180 дней с момента официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Право распространяется на членов семей военнослужащих, участвовавших в спецоперации и отражении вооруженных провокаций.