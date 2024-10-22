ВСУ потеряли более 25 660 военных за время боевых действий в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 25 660 военных и 172 танка составили потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время действий в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС России уничтожили 38 пусковых установок РСЗО, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, а также 221 артиллерийское орудие и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказались 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в области действует режим КТО.

Ранее ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, которые развернули флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. Командир отряда спецназа "Ахмат" рассказал о взятых в плен двух украинских солдатах, отметив, что "Курск за 3 дня" у Вооруженных сил Украины взять не получилось.