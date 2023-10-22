Первые бензовозы въехали из Египта в сектор Газа – СМИ

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Первые бензовозы с топливом для генераторов в двух больницах въехали в сектор Газа. Об этом сообщает агентство France Press.

Сообщается, что в воскресенье первые бензовозы въехали в палестинский анклав. Топливо будет использовано для гуманитарной помощи, в том числе, в больницах.

Ранее ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что через три дня у него закончится топливо, которое имеет решающее значение для гуманитарной помощи в секторе Газа.

Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини призвал как можно скорее разрешить поставки топлива в сектор Газа.

До этого стало известно, что вторая колонна из 17 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, начала прибывать в сектор Газа через КПП "Рафах". Грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в сектор Газа в субботу 21 октября.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.