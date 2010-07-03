Захарова ответила Цукербергу на заявления о вмешательстве в выборы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Марка Цукерберга о попытке России вмешаться в выборы в США, которые пройдут в 2020 году, передает "Вечерняя Москва".

"Вот вам и "фейк-ньюс в соцсетях". Дешево и сердито", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Цукерберг заявил, что Россия, Иран и Китай, применяют все более "изощренную" тактику для вмешательства в выборы в США. Он отметил, что Facebook удалил четыре сети аккаунтов, страниц и групп, скоординировано распространявших "недостоверную информацию".

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен к взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового. В Кремле также выразили надежду, что выборы президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 года, не вызовут новую "русофобскую истерику".