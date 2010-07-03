Глава МИД Ирана раскритиковал решение США по Ближнему Востоку

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "позерством" решение США направить дополнительный контингент войск на Ближний Восток после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Как подчеркнул глава иранского МИД, в попытке разобраться в данной проблеме "все движется в неверном направлении".

Ранее Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток. Силы будут преимущественно сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне.

В ходе атак с беспилотников, произошедших 14 сентября, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия и США считают, что за нападениями стоит Иран, официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы. Тегеран назвал заявления американцев "попытками надавить на страну". После инцидента добыча нефти сократилась вдвое, цены на сырье взлетели.

МИД РФ осудил "разрушение социально-экономической инфраструктуры и любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители".