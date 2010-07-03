Политолог прокомментировал решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что президент США Дональд Трамп поддержал отправку дополнительных сил на Ближний Восток.

По мнению Брутера, американские силы в этом регионе не нужны. Он подчеркнул, что они стали источником повышенной опасности.

"Что же касается дополнительной отправки, понятно, что Соединенные Штаты должны каким-то образом реагировать на ситуацию с Саудовской Аравией. И неслучайно, что Трамп срочно одобрил поставку туда дополнительных вооружений", – цитирует Брутера RT.

Он заключил, что США продолжают свою битву "за мировую гегемонию".

Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток. Силы будут преимущественно сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне.

В Пентагоне уточнили, что Саудовская Аравия запросила международную поддержку "для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации". Эспер отметил, что США не стремятся к войне с Ираном, но имеют множество военных вариантов действий.