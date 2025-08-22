МИД РФ счел абсурдными спекуляции Запада о якобы подрыве урегулирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спекулятивные публикации некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы подрывает процесс урегулирования конфликта на Украине, не имеют обоснования, заявил МИД РФ в своем телеграм-канале.

Ведомство указало на публикации изданий Bloomberg, The Wall Street Journal и ряда других, в которых главу МИД РФ Сергея Лаврова обвинили в якобы подрыве договоренностей, достигнутых на Аляске, из-за его слов о недопустимости исключения Москвы из участия в возможных будущих гарантиях безопасности для Киева.

"Каким же образом в словах Лаврова можно увидеть то, что Россия "подрывает процесс урегулирования"? Напротив, российскую позицию отличает последовательность, а заявления министра подтверждают неоднократно озвученные президентом России (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) тезисы по проблематике украинского кризиса", – говорится в сообщении.

МИД напомнил, что, согласно Конституции России, глава государства определяет основные направления внешней политики страны, а внешнеполитическое ведомство реализует курс. Поэтому, как подчеркнуло ведомство, говорить о "подрыве" несерьезно.

По мнению дипломатов, западные СМИ спекулируют на острых темах международной повестки. В связи с этим министерство призвало воспринимать такие публикации критически.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась на Аляске 16 августа. Российский лидер указал, что она прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

