Лавров: Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов после саммита на Аляске

Фото: AP Photo/Sergei Bobylev

Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, поднятых президентом США Дональдом Трампом после саммита на Аляске, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью NBС.

Он объяснил, что Трамп предложил несколько пунктов, мнение по которым Москва разделяет и согласилась проявить "некоторую гибкость" по некоторым из них.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ответил "нет" на все предложения американского лидера по урегулированию конфликта, подчеркнул Лавров.

"Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов", – пояснил дипломат.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в подрыве усилий по урегулированию конфликта "в стиле трюков "Квартала 95". Украинский президент все еще не отменил собственный указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным.

В то же время российский лидер неоднократно говорил о том, что готов к встрече, в том числе с Зеленским, однако вопросы, которые рассматриваются на высшем уровне, должны быть хорошо проработаны.

