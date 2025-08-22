Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне была "унижением евромусора", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Strategic Culture.

"Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция придурков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор", – говорится в материале издания.

Журналисты обратили внимание на то, что после мероприятия в Белом доме появилась фраза "Трамп ломает Европу через колено".

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уведомил европейских советников по безопасности о том, что, по мнению американской администрации, Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Украине, передает радио КП со ссылкой на телеканал CNN.

Неназванный дипломат уточнил, что Рубио не назвал никаких деталей по возможным гарантиям.

Трамп, Зеленский и лидеры Евросоюза встретились в США 18 августа. На переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины и европейских государств при поддержке Соединенных Штатов.

Американский президент предупредил, что может прекратить оказывать помощь Киеву, и настоял на проведении трехсторонней встречи с участием России, США и Украины.

Однако для встречи Владимира Путина с Зеленским необходимо проработать все вопросы, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.