В ГД назвали расформирование НАТО эффективным решением конфликта на Украине

Фото: 123RF/jackf

Эффективным решением урегулирования конфликта на Украине станет расформирование НАТО. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц ранее предложил пригласить Россию в Альянс. По его словам, за это президент США Дональд Трамп должен получить от Владимира Путина в том числе прекращение боевых действий и экономическое сотрудничество.

"Нет смысла рассматривать абсурдные предложения. Сегодня есть сопротивление со стороны стран Альянса по продвижению мирного соглашения. И мы это все прекрасно видим", – сказал в ответ Чепа.

В свою очередь, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что сейчас не совсем подходящее время для подачи заявки на вступление в НАТО.

"Сейчас геополитическая ситуация не такая благоприятная, как это было, допустим, в 1954 году, когда СССР подавал заявку в Альянс. И то, тогда там выставили невозможные условия для присоединения, вплоть до разоружения до Дальнего Востока", – напомнил эксперт.

Кошкин отметил, что Запад в принципе не настроен на сотрудничество с Россией и не планирует искать способы сбалансировать ситуацию в мире.

Ранее начальники генштабов НАТО подтвердили поддержку Украины, однако не приняли конкретных решений по гарантиям безопасности или развертывания сил Альянса. При этом глава Военного комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что целью остается достижение справедливого, прочного и долгосрочного мира.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев со своей стороны подчеркнул, что Москва не приемлет войск Североатлантического альянса на Украине под видом миротворцев.

