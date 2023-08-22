13:21Политика
ВКС РФ уничтожили катер с десантниками ВСУ у острова Змеиный
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Самолет Воздушно-космических войск России уничтожил катер с десантной группой Вооруженных сил Украины, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force удалось ликвидировать восточнее острова Змеиный 22 августа около 11:00.
Ранее сообщалось, что российский истребитель уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в Черном море. Это произошло ночью 22 августа.
Вечером 17 августа корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Он пытался атаковать российские корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск.
Глава СНБО Украины признал, что Киев наносит удары по объектам РФ безэкипажными катерами
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