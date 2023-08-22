ВКС РФ уничтожили катер с десантниками ВСУ у острова Змеиный

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолет Воздушно-космических войск России уничтожил катер с десантной группой Вооруженных сил Украины, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force удалось ликвидировать восточнее острова Змеиный 22 августа около 11:00.

Ранее сообщалось, что российский истребитель уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в Черном море. Это произошло ночью 22 августа.

Вечером 17 августа корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Он пытался атаковать российские корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск.





Глава СНБО Украины признал, что Киев наносит удары по объектам РФ безэкипажными катерами