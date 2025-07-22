Прощание с председателем Верховного суда РФ Подносовой пройдет 24 июля

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой пройдет 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Гражданская панихида начнется в 12:00 в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

О смерти Подносовой стало известно 22 июля. Она скончалась на 72-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Соболезнования родным и близким председателя выразил Владимир Путин. Он назвал Подносову принципиальным, порядочным и профессиональным человеком. Президент России также подчеркнул, что она работала с полной отдачей и отстаивала верховенство закона.

После смерти Подносовой исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко. Ранее он занимал должность заместителя главы ВС РФ – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.